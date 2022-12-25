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ВСУ отразили атаки оккупантов в трех областях — Генштаб

25 декабря 2022, 07:51

ВСУ отразили атаки оккупантов в трех областях — Генштаб

Силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в трех областях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

ВСУ отбили атаки в районах населенных пунктов Лиман Первый Харьковской области, Стельмаховка, Новоселовское, Площанка, Червонопоповка на Луганщине и Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищеевка, Курдюмовка, Северное, Красногоровка, Веселое и Марьинка Донецкой области.

Отмечается, что российские войска сосредоточили усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Не оставляют попыток улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Противник нанес 5 ракетных и авиационный удар. Также совершил более 90 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсона, где погибли мирные люди.

На Северском направлении захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Винторовки, Рыжевки и Ворожбы Сумской области.

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Кудиевка, Гоптовка, Стрелечья, Красное, Терновая, Старица, Огирцево, Волчанск, Нестерно, Землянки, Хатнее и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Купянск, Кисловка, Табаевка, Котляровка и Крахмальное на Харьковщине и Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Диброва на Луганщине, а также Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Спирное, Звановка, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Парасковиевка, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещеевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Клебан-Бык, Озаряновка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневое воздействие попали Веселое, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка, что в Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по позициям наших войск неподалеку Богоявленки, Угледара, Пречистовки, Новоукраинки, Большой Новоселки и Временки Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Малиновка, Красное, Дорожнянка, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское на Запорожье и Марганец и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник продолжает обстреливать, в частности, гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Червоногригорьевка на Днепропетровщине и Бургунка, Антоновка и Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы противника, зенитный ракетный комплекс С-300 и еще 3 важных объекта оккупантов.

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