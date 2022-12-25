Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

ЗСУ відбили атаки окупантів у трьох областях — Генштаб

25 грудня 2022, 07:51

ЗСУ відбили атаки окупантів у трьох областях — Генштаб

Сили оборони України відбили атаки російських окупантів у трьох областях. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.

ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Лиман Перший Харківської області, Стельмахівка, Новоселівське, Площанка, Червонопопівка на Луганщині та Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Красногорівка, Веселе і Мар’їнка Донецької області.

Зазначається, що російські війська зосередили зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Не залишають спроб покращити тактичне становище на Куп'янському напрямі. Противник завдав 5 ракетних та авіаційний удар. Також здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ, зокрема по цивільних об'єктах Херсона, де загинули мирні люди.

На Сіверському напрямку загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру Винторівки, Рижівки та Ворожби Сумської області.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Хатнє та Амбарне Харківської області.

На Куп'янському напрямку противник здійснив обстріл з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівка і М’ясожарівка Луганської області.

На Лиманському напрямі під вогневу поразку потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Діброва на Луганщині, а також Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Спірне, Званівка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Клебан-Бик, Озарянівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Веселе, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка, що на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії за позиціями наших військ неподалік Богоявленки, Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки, Великої Новосілки та Времівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Малинівка, Червоне, Дорожнянка, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське на Запоріжжі та Марганець і Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник продовжує обстрілювати, зокрема, цивільну інфраструктуру населених пунктів Червоногригорівка на Дніпропетровщині та Бургунка, Антонівка і Херсон. Є постраждалі серед мирних мешканців.

Авіація ЗСУ за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження загарбників. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили 4 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили противника, зенітний ракетний комплекс С-300 та ще 3 важливі об'єкти окупантів.

Ще за темою

Події
Війна
Інше
Зведення
Організації
Генштаб ЗСУ

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:46
Головні події в окупації 24 грудня
21:56
У Донецьку поранено дитину
20:23
Пораненого в Донецьку Рогозіна перевезли в госпіталь у Московському регіоні РФ
19:35
У Донецьку повідомляють про «прильоти» на територіях двох лікарень
12:49
«ЛНР» заявила про загибель двох цивільних у Кремінній
12:15
У Донецьку під обстріл потрапив Київський район, багато руйнувань
08:51
«ДНР»: У Донецьку та Горлівці поранено чотирьох людей, зокрема дитину
00:19
Шестеро людей постраждали в ДТП на Луганщині
00:09
Дитина та жінка постраждали під час обстрілу у Донецьку
22:46
Головні події в окупації 23 грудня
21:20
У центрі Донецька – нові руйнування після обстрілу
20:36
Обстріл знеструмив частину Донецька
20:33
Пушилін тимчасово заборонив вивезення металобрухту з окупованої Донеччини
19:53
«ДНР»: У Горлівці під час обстрілу поранено жінку
17:52
Маріуполь: Реальність проти картинки російських ЗМІ ►
Всі новини
09:00
7 мирних жителів поранено у Донецькій області
08:27
Просування окупантів у районі Бахмута сповільнилося — ISW
07:51
ЗСУ відбили атаки окупантів у трьох областях — Генштаб
23:46
Головні події в окупації 24 грудня
23:05
ЄС передав Україні понад тисячу електрогенераторів
22:24
Обстріл Херсона: Загинули десять осіб, 68 — поранені
21:56
У Донецьку поранено дитину
21:25
Пожежа в шахті на Донеччині: П'ятеро гірників у важкому стані в лікарні
20:58
Окупанти можуть готувати ракетний удар — ОК «Південь»
20:41
Опалення є не скрізь: Правозахисники перевірили МКП для переселенців
20:23
Пораненого в Донецьку Рогозіна перевезли в госпіталь у Московському регіоні РФ
19:35
У Донецьку повідомляють про «прильоти» на територіях двох лікарень
19:28
Війна в Україні впливає на інші країни: яка тепер зброя в ціні ►
18:58
Кількість жертв обстрілу центру Херсона зросла до десяти, 55 поранених
18:24
У Костянтинівці видали матеріали на ремонт будинків, які постраждали від вибухів
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку повідомляють про «прильоти» на територіях двох лікарень
24 грудня, 19:35
Війна в Україні впливає на інші країни: яка тепер зброя в ціні ►
24 грудня, 19:28
Маріуполь: Реальність проти картинки російських ЗМІ ►
23 грудня, 17:52

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама