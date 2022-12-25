ЗСУ відбили атаки окупантів у трьох областях — Генштаб

Сили оборони України відбили атаки російських окупантів у трьох областях. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.



ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Лиман Перший Харківської області, Стельмахівка, Новоселівське, Площанка, Червонопопівка на Луганщині та Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Красногорівка, Веселе і Мар’їнка Донецької області.



Зазначається, що російські війська зосередили зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Не залишають спроб покращити тактичне становище на Куп'янському напрямі. Противник завдав 5 ракетних та авіаційний удар. Також здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ, зокрема по цивільних об'єктах Херсона, де загинули мирні люди.



На Сіверському напрямку загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру Винторівки, Рижівки та Ворожби Сумської області.



На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Хатнє та Амбарне Харківської області.



На Куп'янському напрямку противник здійснив обстріл з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівка і М’ясожарівка Луганської області.



На Лиманському напрямі під вогневу поразку потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Діброва на Луганщині, а також Терни Донецької області.



На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Спірне, Званівка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Клебан-Бик, Озарянівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області.



На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Веселе, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка, що на Донеччині.



На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії за позиціями наших військ неподалік Богоявленки, Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки, Великої Новосілки та Времівки Донецької області.



На Запорізькому напрямку від артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Малинівка, Червоне, Дорожнянка, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське на Запоріжжі та Марганець і Нікополь Дніпропетровської області.



На Херсонському напрямку противник продовжує обстрілювати, зокрема, цивільну інфраструктуру населених пунктів Червоногригорівка на Дніпропетровщині та Бургунка, Антонівка і Херсон. Є постраждалі серед мирних мешканців.



Авіація ЗСУ за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження загарбників. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили 4 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили противника, зенітний ракетний комплекс С-300 та ще 3 важливі об'єкти окупантів.