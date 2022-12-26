Рогозин рассказал о ранении в Донецке: Осколок нельзя оставлять из-за угрозы паралича

Бывшему главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозина, попавшему под обстрел в Донецке во время празднования дня рождения, проведут операцию по извлечению осколка в понедельник, 26 декабря.



«Я лежу, готовлюсь к операции. Завтра [она должна пройти]. <...> Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема. Думают [как извлечь осколок]», — сказал Рогозин российскому госагентству ТАСС в воскресенье.



Из-за сложности ранения врачи Донецка и Ростова не решились на операцию. На днях Рогозина перевезли в один из госпиталей Московского региона.



21 декабря был обстрелян донецкий ресторан «Шеш-Беш», в котором Рогозин праздновал день рождения. Бывший глава «Роскосмоса» получил ранения, сообщалось, что донецкие врачи оказали ему помощь. 22 декабря Рогозин заявил, что его помощник погиб во время обстрела. В целом говорилось о двух погибших и семи раненых.



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