Рогозін розповів про поранення в Донецьку: Уламок не можна залишати через загрозу паралічу

Колишньому голові «Роскосмосу» Дмитру Рогозіну, який потрапив під обстріл у Донецьку під час святкування дня народження, проведуть операцію із вилучення осколка в понеділок, 26 грудня.



«Я лежу, готуюся до операції. Завтра [вона має пройти]. <...> Уламок у шийному хребці. Залишати не можна через можливий параліч. І добувати теж проблема. Думають [як витягти уламок]», — сказав Рогозін російському держагентству ТАСС у неділю.



Через складність поранення лікарі Донецька та Ростова не зважилися на операцію. Днями Рогозіна перевезли в один із госпіталів Московського регіону.



21 грудня було обстріляно донецький ресторан «Шеш-Беш», в якому Рогозін святкував день народження. Колишній очільник «Роскосмосу» дістав поранення, повідомлялося, що донецькі лікарі надали йому допомогу. 22 грудня Рогозін заявив, що його помічник загинув під час обстрілу. Загалом ішлося про двох загиблих і сімох поранених.



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