Президент рассказал о ситуации с электричеством в Украине

По состоянию на вечер 26 декабря около 9 миллионов человек в Украине отключены от электроэнергии. Об этом сказал в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.



«Хочу поблагодарить всех работников энергетических предприятий, всех ремонтных бригад за то, что в эту субботу и воскресенье – в Сочельник и Рождество – удалось дать людям больше энергии», – сказал он.



Зеленский отметил, что отключения продолжаются.



«По состоянию на этот вечер в разных регионах Украины около 9 миллионов человек отключены. Но количество и продолжительность отключений все же постепенно уменьшается», – сказал он.



Президент сообщил, что провел специальное совещание с чиновниками по ситуации в энергетике и инфраструктуре.



«Готовимся к следующему году – и не только к зимним месяцам. Есть угрозы, которые должны устранить. Есть шаги, которые должны быть сделаны. И государство их обязательно сделает», – заявил он.