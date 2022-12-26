Президент розповів про ситуацію з електропостачанням в Україні

Станом на вечір 26 грудня близько 9 мільйонів людей в Україні відключено від електроенергії. Про це сказав у відеозверненні президент України Володимир Зеленський. що відключення продовжуються.



«Станом на цей вечір у різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключено. Але кількість і тривалість відключень все ж таки поступово зменшується», – сказав він.



Президент повідомив, що провів спеціальну нараду з чиновниками щодо ситуації в енергетиці та інфраструктурі.



«Готуємося до наступного року – і не лише до зимових місяців. Є погрози, які мають усунути. Є кроки, які мають бути зроблені. І держава їх обов'язково зробить», – заявив він.