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В результате ракетного удара по Дружковке есть погибший

03 января 2023, 19:22

В результате ракетного удара по Дружковке есть погибший

В результате вчерашнего ракетного удара по Дружковке Донецкой области есть погибший. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«По Дружковке нанесли два удара из ракетного комплекса "Искандер", повреждены жилой сектор, ледовая арена и промышленный сектор. Один человек погиб, еще один ранен», — проинформировал Тимошенко.

Напомним, по данным властей, вечером 2 января Дружковка подверглась трем ударам российских войск. В результате была разрушена ледовая арена, поврежден ресторанно-гостиничный комплекс МАН, автовокзал, церковь, жилой дом и хозяйственные постройки. Момент удара рядом с гостиницей МАН попал на видео французского телеканала.

Разрушенная в результате ракетного удара ледовая арена в последнее время выполняла функции гуманитарного склада. За удары по Дружковке взяло на себя ответственность Минобороны РФ.

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