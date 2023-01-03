Ледовая арена в Дружковке, по которой ударили войска РФ, была гуманитарным складом во время войны

Ледовая арена «Альтаир» после удара. Фото: «Донбасс.Реалии»

Разрушенная в результате вчерашнего ракетного удара войск России ледовая арена «Альтаир» в Дружковке в последнее время выполняла функции гуманитарного склада



Об этом сообщают «Донбасс.Реалии».



Кореспондент издания отмечает, что там хранили питьевую бутилированную воду, буржуйки, генераторы, матрасы.



В частности, на фото последствий удара можно увидеть бутыли воды и матрасы, которые находились внутри арены.

Также местные жители могли приходить на ледовую арену, чтобы набрать воду из скважины — соответствующие объявления неоднократно публиковала местная администрация.



С 2014 года «Альтаир» был домашней ареной хоккейного клуба «Донбасс».

По данным властей, вечером 2 января Дружковка подверглась трем ударам российских войск.



В результате была разрушена ледовая арена, поврежден ресторанно-гостиничный комплекс МАН, автовокзал, церковь, жилой дом и хозяйственные постройки. Один человек ранен.



Момент удара рядом с гостиницей МАН попал на видео французского телеканала.