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СМИ: Военных РФ, выживших после удара по ПТУ в Макеевке, хотели отправить в наступление

04 января 2023, 09:22

СМИ: Военных РФ, выживших после удара по ПТУ в Макеевке, хотели отправить в наступление

Российских военных, выживших во время удара по ПТУ в Макеевке, хотели отправить в наступление. Об этом пишет проект «Важные истории» со ссылкой на родственников военных.

Жена одного из мобилизованных из Самарской области рассказала, что ее муж получил ранения, однако где он сейчас находится она не знает.

«Нет информации, в какую больницу везут мужа. Вам в любом случае не скажут, куда их везут. Уже третьи сутки идут, мне много женщин пишут и звонят – у них тоже нет никаких известий, это, честно говоря, очень напрягает», - пожаловалась она на бездействие российских властей.

Именно жена мобилизованного сообщила, что выживших оккупантов хотели отправить в повторное наступление, однако «те, кто умнее, со своим начальством собрались, пошли в другую сторону – в укрытие какие-то».

Пропагандистка Анастасия Кашеварова на своем Telegram-канале также подтвердила эту информацию, добавив, что кто-то «поднялся шум», поэтому этого не произошло. При этом она отметила, что при ударе по ПТУ №19 выжило примерно 216 человек.

Армия Украины в новогоднюю ночь ударила по ПТУ в Макеевке, где дислоцировался личный состав российских войск. Минобороны 2 января РФ признало гибель 63 военных. В соцсетях говорят, что число погибших и раненых может доходить до 600-700 человек. По состоянию на утро 3 января разбор завалов продолжался.

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