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ЗМІ: Військових РФ, які вижили після удару по ПТУ в Макіївці, хотіли відправити в наступ

04 січня 2023, 09:22

ЗМІ: Військових РФ, які вижили після удару по ПТУ в Макіївці, хотіли відправити в наступ

Російських військових, які вижили під час удару по ПТУ у Макіївці, хотіли відправити у наступ. Про це пише проєкт «Важливі історії» із посиланням на родичів військових.

Дружина одного з мобілізованих із Самарської області розповіла, що її чоловік отримав поранення, проте, де він зараз знаходиться, вона не знає.

«Немає інформації, до якої лікарні везуть чоловіка. Вам у жодному разі не скажуть, куди їх везуть. Вже третя доба йде, мені багато жінок пишуть і дзвонять – у них теж немає жодних звісток, це, чесно кажучи, дуже напружує», - поскаржилася вона на бездіяльність російської влади.

Саме дружина мобілізованого повідомила, що окупантів, які вижили, хотіли відправити в повторний наступ, проте «ті, хто розумніше, зі своїм начальством зібралися, пішли в інший бік – в укриття якісь».

Пропагандистка Анастасія Кашеварова на своєму Telegram-каналі також підтвердила цю інформацію, додавши, що через розголос, чоловіків залишили на місці, а деяких з них повезли на допит до прокуратури. При цьому вона зазначила, що під час удару по ПТУ №19 вижило приблизно 216 осіб.

Армія України в новорічну ніч вдарила по ПТУ у Макіївці, де дислокувався особовий склад російських військ. Міноборони 2 січня РФ визнало загибель 63 військових. У соцмережах говорять, що кількість загиблих і поранених може доходити до 600-700 осіб. Станом на ранок 3 січня розбір завалів продовжувався.

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