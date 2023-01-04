Был спецназ и пехота: Арестович объяснил, почему в ПТУ в Макеевке много погибших

Большое количество погибших российских военных в результате удара по оккупированной Макеевке объясняется тем, что в здании размещался склад боеприпасов. Об этом в эфире «Фейгин LIVE» заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.



«Завезли туда батальон мобилизованных. Среди них были бойцы спецназа, специалисты по артиллерийскому вооружению, много пехоты. Было их больше 600», — рассказал Арестович.



По его словам, в здание ПТУ, где разместили российских военных, были «прилеты».



«Однако весь парадокс заключается в том, что жертв было бы значительно меньше, если бы в этом здании не было склада боеприпасов. Сдетонировал склад», — подчеркнул советник Офиса президента.



Также Арестович рассказал, что за несколько дней было несколько ударов по оккупационным войскам, с меньшим количеством погибших. В том числе в Токмаке.



Советник ОП прокомментировал и версию РФ с наличием у военных мобильных телефонов.



«Телефонов не было, это не практикуется. На подразделение дают обычно по 2-3 телефона с местными номерами "Феникс"… Российское командование очень плотно за этим следит. И это сказка — о телефонах, сосредоточенных в одном месте», — пояснил Арестович.

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Армия Украины в новогоднюю ночь ударила по ПТУ в Макеевке, где дислоцировался личный состав российских войск. Минобороны РФ признало гибель 89 военных. В соцсетях говорят, что число погибших и раненых может доходить до 600-700 человек.



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