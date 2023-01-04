Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Был спецназ и пехота: Арестович объяснил, почему в ПТУ в Макеевке много погибших

04 января 2023, 10:22

Был спецназ и пехота: Арестович объяснил, почему в ПТУ в Макеевке много погибших

Большое количество погибших российских военных в результате удара по оккупированной Макеевке объясняется тем, что в здании размещался склад боеприпасов. Об этом в эфире «Фейгин LIVE» заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

«Завезли туда батальон мобилизованных. Среди них были бойцы спецназа, специалисты по артиллерийскому вооружению, много пехоты. Было их больше 600», — рассказал Арестович.  

По его словам, в здание ПТУ, где разместили российских военных, были «прилеты».

«Однако весь парадокс заключается в том, что жертв было бы значительно меньше, если бы в этом здании не было склада боеприпасов. Сдетонировал склад», — подчеркнул советник Офиса президента.

Также Арестович рассказал, что за несколько дней было несколько ударов по оккупационным войскам, с меньшим количеством погибших. В том числе в Токмаке.

Советник ОП прокомментировал и версию РФ с наличием у военных мобильных телефонов.

«Телефонов не было, это не практикуется. На подразделение дают обычно по 2-3 телефона с местными номерами "Феникс"… Российское командование очень плотно за этим следит. И это сказка — о телефонах, сосредоточенных в одном месте», — пояснил Арестович.

Читайте также:

В РФ прошли траурные мероприятия по погибшим в оккупированной Макеевке военным

Армия Украины в новогоднюю ночь ударила по ПТУ в Макеевке, где дислоцировался личный состав российских войск. Минобороны РФ признало гибель 89 военных. В соцсетях говорят, что число погибших и раненых может доходить до 600-700 человек.

Смотрите также:

Еще по теме

Места
Макеевка
Прочее
Война
Люди
Алексей Арестович

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:22
Был спецназ и пехота: Арестович объяснил, почему в ПТУ в Макеевке много погибших
10:08
Оккупанты превращают захваченные территории в резервации — мэр Мелитополя
09:22
Оккупанты заявили, что сбили беспилотники вблизи аэродрома в Севастополе
00:27
Минобороны РФ: Число погибших военных в Макеевке увеличилось до 89, известна причина удара
23:29
Главные события в оккупации 3 января
20:42
Оккупанты ввели спецпропуска для авто в Запорожской области
18:20
РФ обещает льготную ипотеку для людей в оккупации: Подробности
17:59
«ДНР»: В ходе обстрелов погиб человек, еще четыре пострадали
17:09
В РФ прошли траурные мероприятия по погибшим в оккупированной Макеевке военным
16:24
В Токмаке обстрелом разрушен корпус тубдиспансера. СМИ пишут, что там были войска РФ
16:22
Украина будет бить по позициям войск РФ на всей оккупированной территории — ГУР МОУ
15:50
Отступая с Херсонщины оккупанты взорвали электростанцию в Бериславе
12:40
ВСУ показали, как уничтожили склад боеприпасов армии РФ в Сватово
12:20
В «ЛНР» заявили о гибели женщины в Кременной в ходе обстрелов
11:27
В Макеевке разбирают завалы ПТУ, по которому на днях ударили ВСУ
все новости
11:39
Кулеба: Украина ожидает развертывание Patriot в максимально сжатые сроки
11:19
Снаряд попал в пятиэтажку: В Курахово выросло число пострадавших
11:15
Войска РФ обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области за сутки
11:00
Нас ждет российское наступление в ближайшее время — Арестович
10:57
Россия ведет подготовку к следующему ракетному обстрелу Украины – разведка
10:22
Был спецназ и пехота: Арестович объяснил, почему в ПТУ в Макеевке много погибших
10:15
Рогозин отправил ранивший его осколок от снаряда послу Франции в России
10:08
Оккупанты превращают захваченные территории в резервации — мэр Мелитополя
09:37
Войска РФ нанесли удар по жилым кварталам Никополя из тяжелой артиллерии
09:22
СМИ: Военных РФ, выживших после удара по ПТУ в Макеевке, хотели отправить в наступление
09:22
Оккупанты заявили, что сбили беспилотники вблизи аэродрома в Севастополе
08:59
В Донецкой области погиб мирный житель, еще 5 ранены от обстрелов в сутки
08:57
Оккупанты атаковали Константиновку, есть разрушения
08:23
Ночью войска РФ ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье
00:27
Минобороны РФ: Число погибших военных в Макеевке увеличилось до 89, известна причина удара
все новости
ВИДЕО
Запорожье. Фото: ОВА Ночью войска РФ ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье
04 января, 08:23
Ростов. Фото: Telegram В Курске и Ростове в РФ сообщают о вспышках в небе и хлопках
03 января, 22:06
Ледовая арена «Альтаир» после удара. Фото: «Донбасс.Реалии» Ледовая арена в Дружковке, по которой ударили войска РФ, была гуманитарным складом во время войны
03 января, 14:49

«Новости Донбасса» © 2023, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама