Були спецпризначенці та піхота: Арестович пояснив, чому в ПТУ в Макіївці багато загиблих

Велика кількість загиблих російських військових через удар по окупованій Макіївці пояснюється тим, що в будівлі розміщувався склад боєприпасів. Про це в ефірі «Фейгін LIVE» заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.



«Завезли туди батальйон мобілізованих. Серед них були бійці-спецпризначенці, фахівці з артилерійського озброєння, багато піхоти. Було їх понад 600», — розповів Арестович.



За його словами, у будівлю ПТУ, де розмістили російських військових, були «прильоти».



«Однак весь парадокс полягає в тому, що жертв було б значно менше, якби в цій будівлі не було складу боєприпасів. Здетонував склад», — наголосив радник Офісу президента.



Також Арестович розповів, що за кілька днів було кілька ударів по окупаційних військах, з меншою кількістю загиблих. Зокрема в Токмаку.



Радник ОП прокоментував і версію РФ із наявністю у військових мобільних телефонів.



«Телефонів не було, це не практикується. На підрозділ дають зазвичай по 2-3 телефони з місцевими номерами "Фенікс"... Російське командування дуже щільно за цим стежить. І це казка — про телефони, зосереджені в одному місці», — пояснив Арестович.

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Армія України в новорічну ніч вдарила по ПТУ в Макіївці, де дислокувався особовий склад російських військ. Міноборони РФ визнало загибель 89 військових. У соцмережах кажуть, що кількість загиблих і поранених може доходити до 600-700 осіб.



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