Обстрел оккупированной Васильевки: 5 человек погибли, 15 получили ранения

В результате обстрела временно оккупированного города Васильевка в Запорожской области пять человек погибли, 15 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил «врио губернатора» Запорожской области Евгений Балицкий.
Среди раненых четыре работника спасательной службы, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.
Днем 4 января сообщалось о попадании по военной комендатуре оккупантов в Васильевке.
25 декабря сообщалось, что оккупанты запретили местным жителям выезжать с захваченных территорий через Васильевку в сторону Запорожья.
4 октября сообщалось, что в Васильевке оккупанты строят «государственную границу».