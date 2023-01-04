Обстрел оккупированной Васильевки: 5 человек погибли, 15 получили ранения

В результате обстрела временно оккупированного города Васильевка в Запорожской области пять человек погибли, 15 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил «‎врио губернатора»‎ Запорожской области Евгений Балицкий.



Среди раненых четыре работника спасательной службы, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.

Днем 4 января сообщалось о попадании по военной комендатуре оккупантов в Васильевке.





25 декабря сообщалось, что оккупанты запретили местным жителям выезжать с захваченных территорий через Васильевку в сторону Запорожья.



4 октября сообщалось, что в Васильевке оккупанты строят «государственную границу».