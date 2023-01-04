Обстріл окупованої Василівки: 5 людей загинули, 15 отримали поранення

Внаслідок обстрілу тимчасово окупованого міста Василівка у Запорізькій області п'ятеро людей загинули, 15 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив «вріо губернатора» Запорізької області Євген Балицький.



Серед поранених чотири працівника рятувальної служби, стан одного з них оцінюється як украй тяжкий.

Вдень 4 січня повідомлялося про влучення у військову комендатуру окупантів у Василівці.



25 грудня повідомлялося, що окупанти заборонили місцевим жителям виїжджати із захоплених територій через Василівку у бік Запоріжжя.



4 жовтня повідомлялося, що у Василівці окупанти будують «державний кордон».