Украина получит дополнительную батарею ПВО Patriot от Германии

Германия передаст Украине дополнительную батарею противовоздушного оборудования Patriot, говорится в заявлении Белого дома.



По итогам разговора президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца стало известно, что Германия присоединится к поставке США и передаст Украине дополнительную батарею зенитно-ракетной батареи Patriot.

Началась подготовка к передаче Украине системы ПВО Patriot. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга 3 января.



В конце декабря сообщалось, что армии Ураины понадобятся месяцы для того, чтобы научиться управлять системами ПВО Patriot, которые США передадут ВСУ в рамках нового пакета военной помощи.