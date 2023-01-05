Україна отримає додаткову батарею ППО Patriot від Німеччини

Німеччина передасть Україні додаткову батарею протиповітряного обладнання Patriot, йдеться у заяві Білого дому.



За підсумками розмови президента США Джо Байдена та канцлера Німеччини Олафа Шольца стало відомо, що Німеччина приєднається до постачання США та передасть Україні додаткову батарею зенітно-ракетної батареї Patriot.

Почалася підготовка до передачі Україні системи ППО Patriot. Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу 3 січня.



Наприкінці грудня повідомлялося, що армії України знадобляться місяці для того, щоб навчитися управляти системами ППО Patriot, які США передадуть ЗСУ в рамках нового пакету військової допомоги.