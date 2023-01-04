Кулеба: Украина ожидает развертывание Patriot в максимально сжатые сроки

Началась подготовка к передаче Украине системы ПВО Patriot. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга.



«В прошлом году мы завершили революционным решением о предоставлении Украине американских систем Patriot, о чем договорились лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден. Ожидаем развертывания "Патриотов" в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась», - сказал Кулеба.



Он отметил, что сейчас Президент Украины Владимир Зеленский и вся его дипломатическая команда интенсивно работает над новыми решениями по поставкам новых типов западного оружия.



«Речь идет прежде всего о поставках танков западного образца и другой бронетехники. Я не сомневаюсь, что уже вскоре украинское войско будет иметь дополнительную броневую и огневую мощь», - рассказал Кулеба.



Ранее Дмитрий Кулеба сообщал, что правительство США составило специальный план, чтобы ракетная батарея Patriot была готова к эксплуатации в стране за меньший срок, чем шесть месяцев, хотя обычно обучение занимает до года.



Система Patriot вошла в новый пакет военной помощи США.