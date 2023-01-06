С 2014 года: В Минобороны напомнили обо всех попытках перемирия

За девять лет военных действий российская сторона ни разу не придерживалась договоренностей о перемирии. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
Замминистра напомнила, что всего за время боев периода АТО было 11 попыток установить более-менее устойчивый режим прекращения огня, о чем стороны договаривались в рамках Трехсторонней контактной группы:
«Все они сорваны преднамеренными действиями врага. К примеру, во время так называемого "всеобъемлющего весеннего перемирия" 2018-го за 22 дня провозглашенной "тишины" враг совершил по меньшей мере 153 обстрела, во время которых шестеро украинских военнослужащих погибли, 12 получили ранения», — подчеркнула Маляр.
Также она добавила, что во время проведения операции Объединенных сил Украина еще несколько раз договаривалась о двустороннем прекращении огня — с аналогичными результатами.
«Только в 2019 году боевые потери украинской армии на Донбассе составили 97 погибших. В 2020-м до начала последнего, июльского перемирия, погибает еще 32 военнослужащих ВСУ, 220 ранены. 27 июля 2020 года официально начался очередной "полный и всеобъемлющий режим прекращения огня". Однако враг его придерживался лишь полчаса. В итоге с 27 июля 2020 года по 27 июля 2021 года зафиксировано более 2 тыс. вражеских обстрелов», — перечислила замминистра.
Маляр акцентировала, что из-за этого только вывод войск России с территории Украины будет означать реальное прекращение огня и окончание агрессии.
Утром 5 января глава Русской православной церкви Кирилл Гундяев призвал установить «рождественское перемирие». Михаил Подоляк назвал предложение России «циничной ловушкой».
Вечером 5 января российский президент Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество — с 12:00 6 января до 00:00 7 января. Также он призвал Украину к временному перемирию.
Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что переговоров с РФ о «рождественском перемирии» не будет.