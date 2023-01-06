З 2014 року: У Міноборони нагадали про всі спроби перемир'я

За дев'ять років військових дій російська сторона жодного разу не дотримувалася домовленостей про перемир'я. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



Заступниця міністра нагадала, що загалом за час боїв періоду АТО було 11 спроб встановити більш-менш стійкий режим припинення вогню, про що сторони домовлялися в межах Тристоронньої контактної групи:

з 18:00 05.09.2014 р.

з 00:00 15.02.2015 р.

з 00:00 01.10.2015 р.

з 00:00 30.04.2016 р. (Великоднє перемир'я)

з 00:00 01.09.2016 р. (шкільне перемир'я)

з 00:00 24.12.2016 р. (Новорічне перемир'я)

з 00:00 24.06.2017 р. (хлібне перемир'я)

з 00:00 25.08.2017 р. (шкільне перемир'я)

з 00:00 23.12.2017 р. (Новорічне перемир'я)

з 00:00 05.03.2018 р.

з 00:00 30.03.2018 р. (Великоднє перемир'я)

«Усі вони зірвані навмисними діями ворога. Приміром, під час так званого "всеосяжного весняного перемир'я" 2018-го за 22 дні проголошеної "тиші" ворог здійснив щонайменше 153 обстріли, під час яких шестеро українських військовослужбовців загинули, 12 дістали поранення», — наголосила Маляр.



Також вона додала, що під час проведення операції Об'єднаних сил Україна ще кілька разів домовлялася про двостороннє припинення вогню — з аналогічними результатами.



«Лише у 2019 році бойові втрати української армії на Донбасі становили 97 загиблих. У 2020-му до початку останнього, липневого перемир'я, гине ще 32 військовослужбовці ЗСУ, 220 поранено. 27 липня 2020 року офіційно розпочався черговий "повний і всеосяжний режим припинення вогню". Однак ворог його дотримувався лише пів години. У підсумку з 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксовано понад дві тисячі ворожих обстрілів», — перелічила заступниця міністра.



Маляр акцентувала, що через це тільки виведення військ Росії з території України означатиме реальне припинення вогню та закінчення агресії.

Уранці 5 січня очільник Російської православної церкви Кирило Гундяєв закликав встановити «різдвяне перемир'я». Михайло Подоляк назвав пропозицію Росії «цинічною пасткою».



Увечері 5 січня російський президент Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню на Різдво — з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня. Також він закликав Україну до тимчасового перемир'я.



Пізніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав, що переговорів із РФ про «різдвяне перемир'я» не буде.