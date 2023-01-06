Часть раненных в Макеевке российских военных перевели в госпиталь в Самаре

45 российских военнослужащих, получивших ранения в результате удара ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке, перевезли в Самарскую область. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.



По словам губернатор региона Дмитрия Азарова, часть бойцов отправили в госпиталь Санкт-Петербурга.



До этого они проходили лечение в Ростове-на-Дону.



Ранее Азаров сообщал, что в целом в самарский госпиталь планируется направить около 60-70 военнослужащих.

Армия Украины в новогоднюю ночь ударила по ПТУ в Макеевке, где дислоцировался личный состав российских войск. Минобороны 2 января РФ признало гибель 63 военных. В соцсетях говорят, что число погибших и раненых может доходить до 600-700 человек.



По данным российских СМИ, выживших во время удара по ПТУ в Макеевке, хотели отправить в наступление.