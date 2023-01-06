Частину поранених у Макіївці російських військових перевели до госпіталю у Самарі

45 російських військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок удару ЗСУ по будівлі ПТУ у Макіївці, перевезли до Самарської області. Про це повідомила прес-служба регіонального уряду.



За словами губернатора регіону Дмитра Азарова, частину бійців відправили до госпіталю Санкт-Петербурга.



До цього вони проходили лікування у Ростові-на-Дону.



Раніше Азаров повідомляв, що загалом до самарського госпіталю планується направити близько 60-70 військовослужбовців.

Армія України в новорічну ніч вдарила по ПТУ у Макіївці, де дислокувався особовий склад російських військ. Міноборони 2 січня РФ визнало загибель 63 військових. У соцмережах говорять, що кількість загиблих і поранених може доходити до 600-700 осіб.



За даними російських ЗМІ, які вижили під час удару по ПТУ у Макіївці, хотіли відправити у наступ.