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Частину поранених у Макіївці російських військових перевели до госпіталю у Самарі

06 січня 2023, 17:27

Частину поранених у Макіївці російських військових перевели до госпіталю у Самарі

45 російських військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок удару ЗСУ по будівлі ПТУ у Макіївці, перевезли до Самарської області. Про це повідомила прес-служба регіонального уряду.

За словами губернатора регіону Дмитра Азарова, частину бійців відправили до госпіталю Санкт-Петербурга.

До цього вони проходили лікування у Ростові-на-Дону.

Раніше Азаров повідомляв, що загалом до самарського госпіталю планується направити близько 60-70 військовослужбовців.

Армія України в новорічну ніч вдарила по ПТУ у Макіївці, де дислокувався особовий склад російських військ. Міноборони 2 січня РФ визнало загибель 63 військових. У соцмережах говорять, що кількість загиблих і поранених може доходити до 600-700 осіб.

За даними російських ЗМІ, які вижили під час удару по ПТУ у Макіївці, хотіли відправити у наступ.

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