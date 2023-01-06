У российской армии осталось 19% стратегических высокоточных ракет, около 78% тактических ракет, 12% дронов. Об этом стало известно из инфографики, которую опубликовал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.



Из инфографики следует, что у России осталось 11% баллистических ракет «‎Искандер»‎, 9% «‎Калибров», 16% Х-101 и лишь 12% иранских дронов Shahed-136.

По состоянию на 22 ноября 2022 года, по словам Резникова, в России осталось 119 ракет «‎Искандер»‎ (13%). К началу войны в арсенале оккупантов было 900 ракет, затем было произведено 48 ракет. Российская армия израсходовала 829 ракет.



25 декабря сообщалось, что российские войска вывели до 13 кораблей в Черное море на боевое дежурство, в том числе 4 носителя крылатых ракет «калибр» с общим залпом 24 ракеты.