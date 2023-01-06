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Скільки і яких ракет залишилося у російських військових — Резніков

06 січня 2023, 23:02

Скільки і яких ракет залишилося у російських військових — Резніков

У російської армії залишилося 19% стратегічних високоточних ракет, близько 78% тактичних ракет, 12% дронів. Про це стало відомо з інфографіки, яку опублікував у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

З інфографіки видно що у Росії залишилося 11% балістичних ракет «Іскандер», 9% "Калібрів", 16% Х-101 і лише 12% іранських дронів Shahed-136.

Станом на 22 листопада 2022 року, за словами Резнікова, в Росії залишилося 119 ракет «Іскандер» (13%). На початку війни в арсеналі окупантів було 900 ракет, потім було зроблено 48 ракет. Російська армія витратила 829 ракет.

25 грудня повідомлялося, що російські війська вивели до 13 кораблів у Чорне море на бойове чергування, у тому числі 4 носії крилатих ракет «калібр» із загальним залпом 24 ракети.

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