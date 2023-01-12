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У Генштабі вважають некоректним оцінювати, скільки відсотків Соледара контролюють ЗСУ

12 січня 2023, 13:40

У Генштабі вважають некоректним оцінювати, скільки відсотків Соледара контролюють ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України вважають некоректним оцінювати, який відсоток міста Соледар у Донецькій області контролюють українські сили, а який — війська Росії.

Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

«Щодо Соледара: йдуть запеклі бої, трохи недоречно оцінювати у відсотковому відношенні, яку частину міста контролюємо ми і яку намагається контролювати ворог. Бої йдуть, бої запеклі. Поки що так», — сказав він.

Сьогодні раніше спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий розповів, що командування намагається обрати «максимально правильну» тактику на цьому напрямі. За його словами, рішення буде ухвалено найближчим часом.

Міноборони Росії у своєму сьогоднішньому зведенні ніяк не прокоментувало ситуацію в Соледарі.

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Увечері 11 січня засновник «ЧВК Вагнера» Євген Пригожин заявив про «повну зачистку» Соледара його найманцями. Українська влада цього не підтверджує, зазначаючи, що бої в місті продовжуються.

За оцінкою Інституту вивчення війни, російські війська станом на 11 січня ще не повністю захопили Соледар у Донецькій області, хоча й дещо просунулися. Однак, можливе взяття цього міста навряд чи дозволить силам РФ захопити Бахмут, вважають аналітики.

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