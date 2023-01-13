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Зеленский: Тяжелая битва за Донбасс продолжается

13 января 2023, 22:30

Зеленский: Тяжелая битва за Донбасс продолжается

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тяжелая битва за Донецкую область продолжается.

«Битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока нашего государства продолжается. Хотя враг и сосредоточил самые большие силы именно на этом направлении, наши воины – Вооруженные силы Украины, все силы обороны и безопасности – защищают державу», –сказал он в видеообращении 13 января.

Зеленский поблагодарил «каждого солдата, сержанта и офицера бригад и других армейских подразделений, которые храбро и стойко выполняют поставленные задачи».

«Спасибо бойцам подразделения "Кракен" за решительные действия по уничтожению врага в районе Соледара! Спасибо воинам Интернационального легиона ГУР МО и подразделения "Шаман", мужественно обороняющим Бахмут!», – сказал президент.

По словам Зеленского, в России «уже грызутся между собой за то, кому приписать какое-то тактическое продвижение», что, по его мнению, является признаком неудач оккупанта.

Президент также отметил работников Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины.

«Тех, кто работает обычно совершенно незаметно и о ком немного говорят. Но они реально приближают очень веские решения партнеров для Украины, для наших защитников», – сказал Зеленский о разведчиках.

Ни Украина, ни РФ не контролируют город Соледар в Донецкой области, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что их журналисты возле Соледара Донецкой области стали свидетелями организованного отвода украинских войск.

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