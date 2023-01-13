Зеленский: Тяжелая битва за Донбасс продолжается

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тяжелая битва за Донецкую область продолжается.



«Битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока нашего государства продолжается. Хотя враг и сосредоточил самые большие силы именно на этом направлении, наши воины – Вооруженные силы Украины, все силы обороны и безопасности – защищают державу», –сказал он в видеообращении 13 января.



Зеленский поблагодарил «каждого солдата, сержанта и офицера бригад и других армейских подразделений, которые храбро и стойко выполняют поставленные задачи».



«Спасибо бойцам подразделения "Кракен" за решительные действия по уничтожению врага в районе Соледара! Спасибо воинам Интернационального легиона ГУР МО и подразделения "Шаман", мужественно обороняющим Бахмут!», – сказал президент.



По словам Зеленского, в России «уже грызутся между собой за то, кому приписать какое-то тактическое продвижение», что, по его мнению, является признаком неудач оккупанта.



Президент также отметил работников Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины.



«Тех, кто работает обычно совершенно незаметно и о ком немного говорят. Но они реально приближают очень веские решения партнеров для Украины, для наших защитников», – сказал Зеленский о разведчиках.

Ни Украина, ни РФ не контролируют город Соледар в Донецкой области, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.



Ранее американский телеканал CNN сообщил, что их журналисты возле Соледара Донецкой области стали свидетелями организованного отвода украинских войск.