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Зеленський: Тяжка битва за Донбас триває

13 січня 2023, 23:07

Зеленський: Тяжка битва за Донбас триває

Президент України Володимир Зеленський заявив, що важка битва за Донецьку область продовжується.

«Битва за Бахмут та Соледар, за Кремінну, за інші міста та села сходу нашої держави триває. Хоча ворог і зосередив найбільші сили саме на цьому напрямі, наші воїни – Збройні сили України, всі сили оборони та безпеки – захищають державу», – сказав він у відеозверненні 13 січня. 

Зеленський подякував «кожному солдатові, сержанту та офіцеру бригад та інших армійських підрозділів, які хоробро і стійко виконують поставлені завдання».

«Дякую бійцям підрозділу „Кракен” за рішучі дії зі знищення ворога в районі Соледара! Дякуємо воїнам Міжнародного легіону ГУР МО та підрозділу "Шаман", який мужньо обороняє Бахмут!», – сказав президент. За словами Зеленського, в Росії «вже гризуться між собою за те, кому приписати якесь тактичне просування», що, на його думку є ознакою невдач окупанта.

Президент також наголосив на працівниках Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.

«Тих, хто працює зазвичай зовсім непомітно і про когось трохи говорять. Але вони реально наближають дуже вагомі рішення партнерів для України, для наших захисників», – сказав Зеленський про розвідників.

Ані Україна, ані РФ не контролюють місто Соледар у Донецькій області, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Раніше американський телеканал CNN повідомив, що їхні журналісти біля Соледара на Донеччині стали свідками організованого відведення українських військ.

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