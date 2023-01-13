У Зеленского рассказали о потерях оккупантов в районе Бахмута и Соледара

В боях на Бахмутском направлении в Донецкой области погибло более 10 тысяч оккупантов. Об этом в интервью 24 каналу сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



По его словам, назвать точное количество ликвидированных оккупантов невозможно.



«Нереально сказать точно, какие потери имеет русская армия в этом направлении. Но это не тысяча или две — это 10, 15 или даже 20 тысяч за все время наступления у Бахмута и Соледара. Они там потери не считают», — сказал Подоляк.



Советник главы ОП сказал, что для армии РФ «принципиально захватить хотя бы что-нибудь, чтобы можно было 2 недели говорить о том, что они условно «захватили северную окраину города Соледар», что они «ведут безумные бои в центре Соледара», что это «решит вопросы войны и мира» и тогда «Украина упадет».



«Это нонсенс, но для внутренней аудитории они говорят об этом уже неделю — что у них эффективно продвижение на Бахмутском направлении и теперь на Соледарском. Но подчеркну, что это не так — россияне не перехватили инициативу, и они так же воюют по-прежнему — концентрируют большое количество войск у Соледара», — сказал Подоляк.

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