Российские силы отодвинули фронт за пределы Соледара в Донецкой области. Об этом сообщил украинский командир отдельной тактической группы аэроразведки с позывным «Мадяр».



«По состоянию на 17:30 штурмовые отряды врага заняли промзону у рудника номер 7, находящуюся в админ границе города Соледар, и является его западной окраиной. Фронт будет находиться теперь рядом, но за пределами города. На данном направлении впереди шла позиционная война», — написал он в своем телеграм-канале.



При этом «Мадяр» подчеркнул, что в Соледаре противник «потерял чувствительную часть» наемников «ЧВК Вагнера». «Продавили мясом, извините. А охота только начинается», — добавил он.



Генральный штаб ВСУ детально обстановку вокруг Соледара сегодня не комментировал. В вечерней сводке лишь говорится, что силы РФ обстреляли позиции украинских войск в районе Соледара.

13 января Минобороны РФ заявило о полном захвате Соледара. Однако в ВСУ это опровергли, заявив, что бои за город продолжаются.



В тот же день американский телеканал CNN сообщил, что их журналисты стали свидетелями организованного отвода украинских войск возле Соледара.