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Російські сили відсунули фронт за межі Соледара — боєць ЗСУ

15 січня 2023, 18:35

Російські сили відсунули фронт за межі Соледара — боєць ЗСУ

Російські сили відсунули фронт за межі Соледара на Донеччині. Про це повідомив український командир окремої тактичної групи аеророзвідки із позивним «Мадяр».

«Станом на 17:30 штурмові загони ворога зайняли промзону біля копальні номер 7, що знаходиться в адмінкордоні міста Соледар, і є його західною околицею. Фронт знаходитиметься відтепер поряд, але за межами міста», — написав він у своєму телеграм-каналі.

При цьому «Мадяр» підкреслив, що в Соледарі противник «втратив чутливу частину» найманців «ЧВК Вагнера». «Продавили м’ясом, даруйте. А полювання тільки починається», — додав він.

Генральний штаб ЗСУ детально обстановку навколо Соледара сьогодні не коментував. У вечірньому зведенні лише йдеться про те, що сили РФ обстріляли позиції українських військ у районі Соледара.

13 січня Міноборони РФ заявило про повне захоплення Соледара. Однак у ВСУ це спростували, заявивши, що бої за місто продовжуються.

Того ж дня американський телеканал CNN повідомив, що їхні журналісти стали свідками організованого відведення українських військ біля Соледару.

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