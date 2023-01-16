Ракицкий вернулся в «Шахтер»

Украинский защитник Ярослав Ракицкий на правах свободного агента перешел в «Шахтер». Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Контракт с 33-летним игроком рассчитан до конца сезона.



Ракицкий является воспитанником «Шахтера». За первую команду «оранжево-черных» он выступал с 2009 по 2019 год, сыграл 326 матчей, забил 14 мячей и вместе с ней завоевал 19 трофеев.



В январе 2019 году Ракицкий перешел в российский «Зенит», после чего его перестали вызывать в сборную Украины.



24 февраля 2022 года футболист отрицательно отреагировал на развязанную Россией большую войну против Украины. «Я — Украинец! Украине Мир! Стоп войне!» — написал Ракицкий в инстаграме. Спустя два дня после заявления он расторг контракт с российским клубом «из-за тяжелой семейной ситуации».



Весной 2022 года Ракицкий присоединился к «горнякам» для участия в благотворительных матчах Shakhtar Global Tour for Peace. Первую часть сезона-2022/23 футболист провел в турецком клубе «Адана Демирспор».

«Шахтер» продал полузащитника Михаила Мудрика в лондонский «Челси». Сумма трансфера составила 70 миллионов евро, еще 30 миллионов евро предусмотрено в качестве бонусов.