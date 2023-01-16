Ракицький повернувся до «Шахтаря»

Український захисник Ярослав Ракицький на правах вільного агента перейшов до «Шахтаря». Про це повідомляє прес-служба клубу.



Контракт із 33-річним гравцем розрахований до кінця сезону.



Ракіцький є вихованцем «Шахтаря». За першу команду «помаранчево-чорних» він виступав з 2009 по 2019 рік, зіграв 326 матчів, забив 14 м'ячів і разом із нею завоював 19 трофеїв.



У січні 2019 року Ракицький перейшов до російського «Зеніту», після чого його перестали викликати до збірної України.



24 лютого 2022 року футболіст негативно відреагував на розв’язану Росією велику війну проти України. «Я українець! Україні Мир! Стоп війні! — Написав Ракицький в інстаграмі. Через два дні після заяви він розірвав контракт із російським клубом «через важку сімейну ситуацію».



Навесні 2022 року Ракицький приєднався до «гірників» для участі у благодійних матчах Shakhtar Global Tour for Peace. Першу частину сезону-2022/23 футболіст провів у турецькому клубі «Адана Демірспор».

«Шахтар» продав півзахисника Михайла Мудрика до лондонського «Челсі». Сума трансферу склала 70 мільйонів євро, ще 30 мільйонів євро передбачено у якості бонусів.