Ахметов после продажи Мудрика в «Челси» заявил о выделении миллиарда гривен на помощь защитникам Мариуполя

Бизнесмен и президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов объявил о запуске проекта «Сердце Азовстали» — для помощи защитникам Мариуполя и семьям погибших военных с бюджетом в 1 миллиард гривен (свыше 25 миллионов евро).



Об этом говорится в заявлении Ахметова по итогам продажи полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика в лондонский «Челси».



Сумма трансфера составила 70 миллионов евро, еще 30 миллионов евро предусмотрено в качестве бонусов.



«Прежде всего я хочу поблагодарить весь цивилизованный мир за помощь Украине. Благодаря украинской армии, украинскому народу и огромной поддержке всего цивилизованного мира мы сегодня можем говорить об украинском футболе. Только вместе мы победим зло, пришедшее в наш дом», — заявил Ахметов.



Он подчеркнул, что испытывает двойственные чувства из-за перхода Мудрика в «Челси».



«С одной стороны, я рад за Михаила и горжусь им. Этот парень собственным примером доказал, что невозможное может стать возможным благодаря таланту и труду. Я абсолютно уверен, что яркой, красивой игре Михаила будет аплодировать вся Европа. С другой стороны, я никогда не скрывал, что моя мечта — выигрывать европейские трофеи. Это значит, что таких игроков, как Мудрик, нужно приглашать в наш клуб, в наш украинский чемпионат и завоевывать с такими игроками европейские трофеи, а не болеть за них, даже когда они играют в лучших клубах мира. К сожалению, сейчас это невозможно, потому что в Украине идет подлая, несправедливая война, развязанная против нас Российской Федерацией», — рассказал Ахметов.



Он выразил убеждение, «что мы победим». «И сыграем товарищеский матч с "Челси" на "Донбасс Арене" в украинском Донецке. Мы должны делать все возможное, чтобы приблизить этот день», — подчеркнул президент «Шахтера».



«Именно поэтому я принял решение о запуске проекта «Сердце "Азовстали" — для помощи защитникам Мариуполя и семьям погибших воинов. Их подвиг не имеет аналогов в современной истории. Именно благодаря им, их жертвенности и мужеству в сдерживании врага в первые месяцы войны все мы сегодня чувствуем неизбежность Победы Украины», — отметил Ахметов.



По словам бизнесмена, сегодня он выделяет 1 миллиард гривен «на помощь нашим воинам и защитникам, а также их семьям». Он уточнил, что эти деньги «будут направлены на разные потребности — от лечения, психологической помощи, протезирования до реализации целевых запросов».



«Для соблюдения принципов прозрачности будет сформирована профессиональная, независимая команда, которая будет взаимодействовать с защитниками "Азовстали", их семьями, патронажными службами, волонтерами», — заверил Ахметов.