Обстрел Запорожья: количество пострадавших выросло до 9 человек

Количество пострадавших в результате обстрела Запорожья российскими войсками выросло с пяти до девяти человек. Об этом сообщается 16 января на сайте Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.



Россияне обстреляли Запорожье из зенитно-ракетных комплексов С-300 в ночь на 16 января. Утром сообщалось о пяти пострадавших, к вечеру их количество выросло до девяти. Четыре человека госпитализированы в медицинские учреждения, из них — двое детей, 9 и 15 лет.



По данным Нацполиции, попадание ракеты зафиксировано в двух метрах от пятиэтажки.



По факту вооруженной агрессии следователи полиции и Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

12 января в результате ночной ракетной атаки российских оккупантов в одном из районов Запорожья повреждения получили частные жилые дома и объекты инфраструктуры.



7 января, по словам местных жителей, в Запорожье было слышно две серии громких взрывов. Также люди отмечают, что в пригороде Запорожья были «прилеты».