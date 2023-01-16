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Обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 9 осіб

16 січня 2023, 19:06

Обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 9 осіб

Обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 9 осіб

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Запоріжжя російськими військами зросла із п'яти до дев'яти осіб. Про це повідомляється 16 січня на сайті Головного управління Національної поліції у Запорізькій області.

Росіяни обстріляли Запоріжжя із зенітно-ракетних комплексів С-300 у ніч на 16 січня. Вранці повідомлялося про п'ятьох постраждалих, ввечорі їх кількість зросла до дев'ятої. Чотирьох людей госпіталізовано до медичних закладів, з них — двоє дітей, 9 та 15 років.

За даними Нацполіції, попадання ракети зафіксовано у двох метрах від п'ятиповерхівки.

За фактом збройної агресії слідчі поліції та Управління Служби безпеки України у Запорізькій області відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

12 січня внаслідок нічної ракетної атаки російських окупантів в одному з районів Запоріжжя ушкодження отримали приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

7 січня, за словами місцевих жителів, у Запоріжжі було чути дві серії гучних вибухів. Також люди зазначають, що у передмісті Запоріжжя були прильоти.

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