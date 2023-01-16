СМИ: Зеленский пережил более 12 покушений с 24 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский пережил более двенадцати покушений на его жизнь со стороны российских сил с начала полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины. Об этом сообщает The Independent.



Как сообщает издание со ссылкой на книгу Криса Уиппла «‎Битва его жизни: внутри Белого дома Джо Байдена»‎, директор ЦРУ Билл Бернс во время своего пребывания в Киеве провел тайную встречу с Зеленским перед вторжением России. На этой встрече Бернс предупредил президента Украины об угрозе убийства.



Бернс посетил столицу Украины по поручению президента США Джо Байдена. Бернс должен был сообщить Зеленскому точные детали российских заговоров.



По данным украинских официальных лиц, имена которых в книге не разглашаются, Зеленский пережил более двенадцати отдельных покушений на его жизнь со стороны российских сил с начала полномасштабной войны России против Украины.



Автор книги уточняет, что Зеленский дважды остался жив благодаря разведданным США, которыми поделился Бернс во время своего визита в Киев.

В начале марта сообщалось, что с начала войны России против Украины президент Владимир Зеленский пережил как минимум три попытки покушения.

Украинская власть была подготовлена на тот случай, если на жизнь президента совершат покушение. Об этом рассказал глава государства Владимир Зеленский 22 мая, отвечая по видеосвязи на вопросы от участников форума в Давосе.