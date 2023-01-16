ЗМІ: Зеленський пережив понад 12 замахів з 24 лютого

Президент України Володимир Зеленський пережив понад дванадцять замахів на його життя з боку російських сил з початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України. Про це повідомляє The Independent.



Як повідомляє видання з посиланням на книгу Кріса Уіппла «‎Битва його життя: усередині Білого дому Джо Байдена», директор ЦРУ Білл Бернс під час свого перебування в Києві провів таємну зустріч із Зеленським перед вторгненням Росії. На цій зустрічі Бернс попередив президента України про загрозу вбивства.



Бернс відвідав столицю України на доручення президента США Джо Байдена. Бернс мав повідомити Зеленського точні деталі російських змов.



За даними українських офіційних осіб, імена яких у книзі не розголошуються, Зеленський пережив понад дванадцять окремих замахів на його життя з боку російських сил з початку повномасштабної війни Росії проти України.



Автор книги уточнює, що Зеленський двічі залишився живим завдяки розвідданим США, якими Бернс поділився під час свого візиту до Києва.

На початку березня повідомлялося, що з початку війни Росії проти України президент Володимир Зеленський пережив як мінімум три спроби замаху.



Українську владу було підготовлено на той випадок, якщо на життя президента вчинять замах. Про це розповів глава держави Володимир Зеленський 22 травня, відповідаючи на відеозв'язок на запитання від учасників форуму в Давосі.