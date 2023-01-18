Падение вертолета в Броварах Киевской области и гибель людей — это результат войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы после своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 18 января.



По его словам, трагедия в Броварах — это не несчастный случай, а результат войны, которую развязала Россия против Украины.



«‎Война просто не только на поле боя. У войны есть несколько направлений. Нет больше несчастных случаев, все это результат войны»‎, — сказал президент Украины.



Зеленский подчеркнул, что каждый человек и каждая смерть — это исход войны.



«‎Все эти шаги, все, что происходит… Бьющие по нашим людям ракеты по гражданскому населению. Происходящее, когда гибнут дети в садах, школах. Кто может распространять информацию, что "мы целили не в гражданское население, а мы хотели именно по энергетической инфраструктуре ударить, но так получилось" или еще что-то. Это просто лишние слова. Все это: каждый человек и каждая смерть – это исход войны»‎, — подытожил Зеленский.

В Броварах утром 18 января возле детского сада упал вертолет, после чего возник пожар.



После завершения поисково-спасательных работ на месте крушения вертолета ГСЧС сообщила, что погибли 14 человек, из них один ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 детей.



Среди погибших при падении вертолета в Броварах – три человека из руководства МВД, трое пилотов от ГСЧС, и три человека – из числа помощников и охраны министра.