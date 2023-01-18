В ГСЧС объяснили, почему сперва назвали неверное количество погибших в Броварах

Неверное количество погибших в результате падения вертолета в Броварах Киевской области было названо до идентификации останков тел. Об этом сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook 18 января.



В первой половине дня 18 января сообщалось о 17 погибших, среди которых четверо детей. По завершении поисково-спасательных работ на месте крушения вертолета с руководством министерства внутренних дел на борту ведомство сообщило, что погибли 14 человек, из них один ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 детей.



На странице ГСЧС в Facebook был задан вопрос о неверном количестве жертв. В ведомстве ответили, что количество погибших было названо до идентификации останков тел.



«‎Нацполиция проводила идентификацию фрагментов тел. Именно поэтому количество погибших уменьшилось»‎, — говорится в комментарии.



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к общественности с призывом воздержаться от преждевременных выводов и спекуляций до завершения расследования крушения вертолета в Броварах. Об этом он написал в Telegram.



«‎Расследование займет некоторое время, поэтому мы призываем избегать тех или иных теорий, спекуляций и дождаться официальных комментариев и выводов»‎, — написал Шмыгаль.

Среди погибших при падении вертолета в Броварах – три человека из руководства МВД, трое пилотов от ГСЧС, и три человека – из числа помощников и охраны министра.