Падіння вертольота у Броварах Київської області та загибель людей – це результат війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання після свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 18 січня.



За його словами, трагедія у Броварах – це не нещасний випадок, а результат війни, яку розв'язала Росія проти України.



«Війна просто не тільки на полі бою. Війна має кілька напрямків. Немає більше нещасних випадків, все це є результатом війни», — сказав президент України.



Зеленський підкреслив, що кожна людина і кожна смерть — це результат війни.



«Всі ці кроки, все, що відбувається… Ракети, що б'ють по нашим людям, по цивільному населенню. Те, що гинуть діти в садах, школах. Хтось може поширювати інформацію, що "ми цілили не в цивільне населення, а ми хотіли саме по енергетичній інфраструктурі вдарити, але так вийшло" чи ще щось. Це зайві слова. Все це: кожна людина і кожна смерть є результатом війни», — підсумував Зеленський.

У Броварах вранці 18 січня біля дитячого садка впав вертоліт, після чого виникла пожежа.



Після завершення пошуково-рятувальних робіт на місці аварії вертольота ДСНС повідомила, що загинули 14 людей, з них одна дитина. Постраждали 25 людей, із них 11 дітей.



Серед загиблих під час падіння вертольота у Броварах — троє людей з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, і троє — з помічників та охорони міністра.