Есть серьезные ожоги: В больнице после падения вертолета в Броварах находятся 16 человек

После падения вертолета в Броварах Киевской области 18 января, в больнице находятся 16 человек. В том числе — шестеро детей. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.



По его словам, «тяжелых» пациентов нет.



«Стабилизировалось состояние у всех пострадавших, все находятся в средней степени тяжести. Особое внимание — детям, получившим серьезные ожоги, но состояние их здоровья удовлетворительное», — сказал Кулеба.



Он добавил, что координационный штаб подытожил всю информацию, поступившую в течение дня, и по состоянию на сегодня нет данных о пропавших без вести. С утра на месте происшествия работают коммунальные службы, проводится обследование разрушений и повреждений. Кроме детского сада, полностью разрушенного, повреждения получил жилой дом.



Кулеба уточнил, что детсад не будет работать как минимум до конца года, а детей переведут в другие дошкольные учреждения. Местный совет примет решение о выделении материальной помощи семьям погибших, а также выплаты получат работники детсада.

В Броварах утром 18 января возле детского сада упал вертолет, после чего возник пожар.



После завершения поисково-спасательных работ на месте крушения вертолета ГСЧС сообщила, что погибли 14 человек, из них один ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 детей.



Среди погибших при падении вертолета в Броварах — три человека из руководства МВД, трое пилотов от ГСЧС, и три человека из числа помощников и охраны министра.



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