Є серйозні опіки: У лікарні після падіння гелікоптера в Броварах перебувають 16 осіб

Після падіння вертольота в Броварах Київської області 18 січня, у лікарні перебувають 16 осіб. Зокрема — шестеро дітей. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.



За його словами, «важких» пацієнтів немає.



«Стабілізувався стан у всіх постраждалих, усі перебувають у середньому ступені тяжкості. Особлива увага — дітям, які отримали серйозні опіки, але стан їхнього здоров'я задовільний», — сказав Кулеба.



Він додав, що координаційний штаб підсумував усю інформацію, яка надійшла протягом дня, і станом на сьогодні немає даних про зниклих безвісти. Від ранку на місці події працюють комунальні служби, проводиться обстеження руйнувань і пошкоджень. Крім дитячого садка, повністю зруйнованого, пошкоджень зазнав житловий будинок.



Кулеба уточнив, що дитсадок не працюватиме щонайменше до кінця року, а дітей переведуть в інші дошкільні заклади. Місцева рада ухвалить рішення про виділення матеріальної допомоги сім'ям загиблих, а також виплати отримають працівники дитсадка.

У Броварах уранці 18 січня біля дитячого садка впав вертоліт, після чого виникла пожежа.



Після завершення пошуково-рятувальних робіт на місці падіння гелікоптера ДСНС повідомила, що загинуло 14 осіб, із них одна дитина. Постраждали 25 осіб, із них 11 дітей.



Серед загиблих під час падіння гелікоптера в Броварах — троє людей із керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, і троє людей з-поміж помічників та охорони міністра.



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