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Meta не будет блокировать посты об «Азове‎» — Федоров

19 января 2023, 23:09

Meta не будет блокировать посты об «Азове‎» — Федоров

Компания Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, не будет блокировать в своих социальных сетях контент о полке «Азов». Об этом 19 января написал в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Министр рассказал, что ему удалось договориться об этом с представителями компании Meta в Давосе.

«‎Meta пообещала не блокировать контент о полке Азов. Договорились об этом с президентом по глобальной политике компании Ником Клеггом и вице-президентом по вопросам политики модерирования Моникой Биккерт во время встречи в Давосе»‎, — уточнил Федоров.

По словам чиновника, команда Минцифры постоянно коммуницирует с корпорацией Meta о сотрудничестве. Разблокировали сотни аккаунтов украинских военных, блогеров и активистов.

«Но самой острой темой все равно оставалось блокирование фото и видео о полке «Азов»‎. Спасибо Meta за взвешенное и важное решение изменить политику модерирования в отношении Украины‎»‎, — подытожил министр.

В украинском обществе есть мнение, что история «Азовстали» закончилась, и всех «азовцев» вернули домой. Это не соответствует действительности, заявила во время брифинга «Рождество в плену» мать военнопленного, соучредитель Совета жен и матерей защитников Украины «Женщины из стали» Наталья Кравцова.

В оккупированном Донецке намерены «судить» около 70 пленных военнослужащих ВСУ и батальона «Азов».

Во временно оккупированном Мариуполе провели крестный ход возле завода «‎Азовсталь», в котором держали оборону украинские военные, и который был разрушен оккупантами.

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