Полк «Азов» сделал заявление из-за распространения фейкового манифеста

Фейковый манифест от имени полка «Азов» распространяется в сети, в котором призывают к решительным мерам по защите Украины «не только от московской империи, но и от гнилья наверху». Об этом сообщил Telegram «Азова».



Отмечается, что полк не имеет к этому отношения.



«Заявляем следующее: полк "Азов" не имеет никакого отношения к данному манифесту. Пока кто-то тратит свое время впустую, мы прилагаем все усилия для сохранения жизни нашего народа», — сказано в сообщении.



Полк отмечает, что отомстит за гибель каждого бойца «Азова», за гибель каждого патриота Украины, но месть будет направлена исключительно на страну-агрессора.