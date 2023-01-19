Meta не блокуватиме пости про «Азов» — Федоров

Компанія Meta, якій належать Facebook та Instagram, не блокуватиме у своїх соціальних мережах контент про полк «Азов». Про це 19 січня написав у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



Міністр розповів, що йому вдалося домовитися про це із представниками компанії Meta у Давосі.



«Meta пообіцяла не блокувати контент про полк «Азов». Домовилися про це з президентом з глобальної політики компанії Ніком Клеггом та віцепрезиденткою з питань політики модерування Монікою Біккерт під час зустрічі в Давосі», — уточнив Федоров.



За словами чиновника, команда Мінцифри постійно спілкується з корпорацією Meta про співпрацю. Розблокували вже сотні акаунтів українських військових, блогерів та активістів.



«Але найгострішою темою все одно залишалося блокування фото та відео про полк «Азов». Дякую Meta за зважене та важливе рішення змінити політику модерування щодо України. Завдяки цьому мільйони людей у світі знатимуть про подвиг захисників і захисниць Маріуполя, а російська пропаганда втратить аргумент для звинувачення українських героїв», — підсумував міністр.

В українському суспільстві є думка, що історія «Азовсталі» закінчилася і всіх «азовців» повернули додому. Це не відповідає дійсності, заявила під час брифінгу «Різдво у полоні» мати військовополоненого, співзасновник Ради дружин та матерів захисників України «Жінки зі сталі» Наталія Кравцова.



В окупованому Донецьку мають намір «судити» близько 70 полонених військовослужбовців ЗСУ та батальйону «Азов».



У тимчасово окупованому Маріуполі провели хресну ходу біля заводу «Азовсталь», у якому тримали оборону українські військові, і зруйнований окупантами.