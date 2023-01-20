Сколько людей эвакуируются из Донецкой области ежедневно — данные ОВА

В Донецкой области продолжается эвакуация, ежедневно в более безопасные регионы выезжают плюс-минус 100 человек. Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко.



По ее словам, для жителей Донецкой области сохраняется возможность эвакуации. Власти проводят работу с людьми, которые остались. В первую очередь — с многодетными семьями.



«Ежедневно выезжают люди. Но вынуждена констатировать и обратный процесс, когда люди возвращаются в свои дома. Причины разные. На Донетчине удалось наладить более-менее отопительный сезон. В Краматорске, например, есть даже централизованное теплоснабжение», — сказала Игнатченко.



Она добавила, что сегодняшний ракетный удар оккупантов по Краматорску еще раз напоминает об опасности и необходимости эвакуироваться.



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