Оккупанты ударли по Краматорску тремя ракетами

Краматорск. Фото: Александра Гончаренко

Российские силы выпустили три ракеты по Краматорску. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.



«Повреждены восемь многоквартирных домов, шесть частных, два медицинских учреждения, школа и садик», — уточнил Гончаренко.



Он добавил, что обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что в Краматорске прогремели взрывы. По городу был нанесен ракетный удар: его последствия показали в ОВА. Детский сад в Краматорске, возле которого упала выпущенная российскими силами ракета, расположен в очень плотной жилой застройке.