Глава Донетчины сообщил об эвакуации из Соледара

В Соледаре Донецкой области остаются 552 мирных жителя. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, вчера были приняты дополнительные меры.



«Они были достаточно сложные. Удалось эвакуировать семь человек из города Соледар. Позднее мы сообщим, как это происходило. Главное — результат», — сказал Кириленко.



Глава Донетчины добавил, что гуманитарная ситуация контролируется, имеется запас продуктов питания, гигиенических наборов. В укрытиях, где находятся люди, есть дрова.



По его словам, при возможности эвакуация будет продолжена. Руководитель ОВА подчеркнул, что в первую очередь должны быть эвакуированы дети, женщины, люди пожилого возраста. В Соледаре, по информации властей, оставалось 15 детей разного возраста — от семи до 15 лет. Однако эти данные еще проверяются.

Читайте также: В Соледаре подняли украинский флаг

В четверг, 11 января, Кириленко сообщал, что в Соледаре остаются 559 человек.



Ранее сообщалось, что Соледар контролируют ВСУ, но оккупанты не прекращают штурм.



Смотрите также:



