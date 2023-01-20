Скільки людей евакуюють з Донецької області щодня — дані ОВА

На Донеччині триває евакуація, щодня до безпечніших регіонів виїжджають плюс-мінус 100 людей. Про це в ефірі телемарафону розповіла прессекретарка Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко.



За її словами, для жителів Донецької області зберігається можливість евакуації. Влада проводить роботу з людьми, які залишилися. Насамперед — із багатодітними сім'ями.



«Щодня виїжджають люди. Але змушена констатувати й зворотний процес, коли люди повертаються до своїх домівок. Причини різні. На Донеччині вдалося налагодити більш-менш опалювальний сезон. У Краматорську, наприклад, є навіть централізоване теплопостачання», — сказала Ігнатченко.



Вона додала, що сьогоднішній ракетний удар окупантів по Краматорську ще раз нагадує про небезпеку та необхідність евакуюватися.



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