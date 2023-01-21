США радять Україні почекати з контрнаступом — Reuters

Високопоставлені американські чиновники радять Україні утриматися від початку великого наступу на російські війська доти, доки не буде здійснено останнє постачання американської зброї та не буде проведено навчання. Про це повідомляє Reuters.



Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, виступаючи перед невеликою групою репортерів на умовах анонімності, сказав, що Сполучені Штати дотримуються свого рішення не постачати танки Abrams Україні наразі, на тлі розбіжностей із Німеччиною щодо танків.



Президент США Джо Байден, який цього тижня схвалив новий пакет озброєнь для України на суму 2,5 мільярда доларів, сказав журналістам у Білому домі, що Україна отримає всю необхідну допомогу. Так Байден відповів, коли його запитали, чи підтримує він намір Польщі відправити в Україну танки Leopard німецького виробництва.



За словами чиновника, переговори США з Україною щодо будь-якого контрнаступу відбувалися в контексті забезпечення того, щоб українці спочатку приділили достатньо часу навчанню новітньому озброєнню, наданому Сполученими Штатами.



Американські урядовці вважають, що наступ буде успішнішим, якщо українці скористаються навчанням і значним вливанням нової зброї.



У Вашингтоні вважають, що Україна витратила значні ресурси на захист Бахмута Донецької області, але є велика ймовірність того, що росіяни в кінцевому підсумку витіснять українців із цього міста, сказав чиновник. Він додав, що якщо це станеться, то це не призведе до будь-яких стратегічних змін на полі бою. Для українців важливо вирішити, скільки сил вони продовжуватимуть вкладати в захист Бахмута в той час, коли ЗСУ готується до наступу, щоб спробувати витіснити росіян з утримуваних ними районів у південній частині України. Американські чиновники працюють з українцями над цим компромісом, сказав чиновник.



На іншому фронті американські чиновники радять Україні скоригувати методи ведення війни Києвом, відмовившись від спроб помірятися з Росією артилерійським вогнем, оскільки зрештою Москва отримає перевагу шляхом виснаження.



Саме тому останні постачання зброї зі США включають бронетехніку, тому що це допоможе Україні змінити методи ведення війни, сказав чиновник.



Чиновник сказав, що Сполучені Штати не планують на даному етапі відправляти танки Abrams в Україну, оскільки вони дорогі та складні в обслуговуванні.



Також зазначається, що, за словами керівника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, погана зимова погода перешкоджає бойовим діям на лінії фронту. Хоча похолодання, яке призведе до замерзання та зміцнення ґрунту, може відкрити дорогу будь-якій зі сторін для початку наступу з використанням важкої техніки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до українців 20 січня прокоментував підсумки засідання у форматі «Рамштайн», яке відбулося в Німеччині. Зокрема, вдалося суттєво посилити український «артилерійський кулак» гарматами та снарядами, є також хороші результати щодо бронетехніки: арсенал поповнився кількома сотнями бойових машин.



При цьому під час зустрічі не було ухвалено рішення про постачання Україні танків.



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