Американские военные приехали в Изюм

Генерал армии США Кейт Келлог и делегация американских военных приехали сегодня освобожденный от оккупантов Изюм Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВД Олег Синегубов.



«Американские партнеры собственными глазами увидели масштабы разрушений, вызванные российскими обстрелами и оккупацией, и ознакомились с доказательствами российских военных преступлений в Харьковской области», — рассказал он.



По словам Синегубова, на месте с генералом США удалось обсудить вопрос дальнейшего восстановления Изюма, опасную и гуманитарную ситуацию в регионе.



«Отдельно рассмотрели неотложные потребности области в военной сфере. Спасибо господину Келлогу и нашим американским партнерам за внимание к Харьковской области и поддержку. Работаем дальше», — добавил глава администрации.